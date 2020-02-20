Клишас выступил против лишения гражданства за терроризм и педофилию

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил против идеи «Справедливой России» о лишении гражданства за педофилию и терроризм. Его слова передает РИА Новости.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил прописать в конституции механизм лишения российского гражданства. В частности, речь шла о террористах и педофилах.

«Данное предложение противоречит пункту 3 статьи 6 конституции и не может быть реализовано. Буду выступать против», — заявил Клишас.

Пункт конституции, на который указал Клишас, гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

18 февраля Клишас назвал поправки к главному закону страны, которыми активно интересуются россияне. Сенатор подчеркнул, что на первом месте оказались вопросы, связанные с защитой суверенитета России.