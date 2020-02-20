Эксперт предупредил о вреде выведенной в садках рыбы

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил, что выведенная в садках и вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях рыба опасна для человека. Об этом он рассказал «Вечерней Москве» в четверг, 20 февраля.

К такой рыбе эксперт причислил пангасиус, минтай, сибас и дорадо. По его словам, садковая рыба — самая токсичная в мире. Говоря о морепродуктах, Савельев отметил, что в Россию привозят «исключительно дрянь».

Аквакультурная рыба в России стоит дороже дикой, посетовал специалист.