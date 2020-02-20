Силуанов заявил, что РФ ежедневно теряет миллиард рублей из-за коронавируса
Потери России от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса составляют один миллиард в день. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
«Недавно мы разговаривали с таможенной службой: потери от снижения товарооборота с Китаем — один миллиард рублей в день. Последствия коронавируса», — отметил Силуанов.
По его словам, благодаря наличию большого спектра инструментов для стимулирования экономики, ситуация с коронавирусом не сильно скажется на исполнении задач, над которыми работает российское правительство.
«Этот фактор может оказать нам негативное влияние, но не решающее», — заключил министр.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллиона сообщила, что распространение коронавируса оказывает незначительное влияние на экономику России.