Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая достигло 1076

Число случаев заражения коронавирусом за пределами материкового Китая увеличилось до 1076 человек в 26 странах. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг, 20 февраля.

По его словам, более половины случаев зарегистрированы среди пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess в Японии.

Напомним, жертвами коронавируса нового типа стали более двух тысяч человек. Заболели еще 75 тысяч. О первых случаях заражения стало известно в конце минувшего декабря в китайском Ухане.

В России выявлено два случая — люди были помещены в карантин и выздоровели.