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19:42   20 Февраля 2020
Весь мир

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая достигло 1076

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая достигло 1076

Число случаев заражения коронавирусом за пределами материкового Китая увеличилось до 1076 человек в 26 странах. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг, 20 февраля.

По его словам, более половины случаев зарегистрированы среди пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess в Японии.

Напомним, жертвами коронавируса нового типа стали более двух тысяч человек. Заболели еще 75 тысяч. О первых случаях заражения стало известно в конце минувшего декабря в китайском Ухане.

В России выявлено два случая — люди были помещены в карантин и выздоровели.

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #воз #коронавирус

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