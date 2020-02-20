Владелец винзавода в Донбассе потребовал от ВСУ вернуть украденное оборудование

Военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ украли и сдали на металлолом оборудование на сумму 1,1 миллиона гривен (более 2,6 миллиона рублей), которое принадлежит бывшему винному заводу ООО «Кампо Плюс». Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает ФАН со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, бойцы 57-й ОМБр пришли на смену 56-й бригаде, вернувшейся в пункт постоянной дислокации в Мариуполь, в соответствии с планом ротации подразделений в зоне так называемой «Операции объединенных сил».

Во время размещения одного из подразделений 57-й бригады на новом месте в Донецкой области, которое происходило в здании бывшего винзавода, случился конфликт с собственником предприятия. Бизнесмен не хотел пускать личный состав на территорию здания, требуя возместить ущерб, который нанесли бойцы 56-й бригады ВСУ.

По словам предпринимателя, они украли и сдали на металлолом оборудование на сумму в 1,1 миллиона гривен (боле 2,6 миллиона рублей). И это не первое ограбление для представителей 56-й бригады. Ранее Telegram-канал «Черговий ООС» сообщил, что военные срезали металлические крыши с гаражей в поселке Пески Донецкой области.