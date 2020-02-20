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 Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

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18:57   20 Февраля 2020
Весь мир

Захарова заявила, что давлением на Россию США ничего не добьются

Захарова заявила, что давлением на Россию США ничего не добьются

Методы санкционного давления США на Россию не принесут ничего кроме ухудшения отношений между странами. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти санкции не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны, в отношении которой и в отношении сотрудничества с которой могут быть введены подобные односторонние рестрикции», — добавила Захарова.

По мнению представителя МИД политика США способствует напряженности в геополитике. Захарова считает, что за подобными действиями стоит «банальное желание создать преимущество для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции», в частности и с российскими производителями на мировых рынках.

Напомним, во вторник, 18 февраля Вашингтон ввел санкции в отношении швейцарского трейдера «Роснефти» Rosneft Trading и ее директора Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы.

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Автор: Анна Калинина
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