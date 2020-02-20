Захарова заявила, что давлением на Россию США ничего не добьются

Методы санкционного давления США на Россию не принесут ничего кроме ухудшения отношений между странами. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти санкции не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны, в отношении которой и в отношении сотрудничества с которой могут быть введены подобные односторонние рестрикции», — добавила Захарова.

По мнению представителя МИД политика США способствует напряженности в геополитике. Захарова считает, что за подобными действиями стоит «банальное желание создать преимущество для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции», в частности и с российскими производителями на мировых рынках.

Напомним, во вторник, 18 февраля Вашингтон ввел санкции в отношении швейцарского трейдера «Роснефти» Rosneft Trading и ее директора Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы.