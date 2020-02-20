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18:57   20 Февраля 2020
Россия

Три человека пострадали в ДТП в Нальчике

Три человека пострадали в ДТП в Нальчике

Пассажирская «Газель» и иномарка столкнулись в Нальчике, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом в четверг, 20 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Кабардино-Балкарии. 

По информации ведомства, авария случилась днем в четверг на пересечении улиц Инессы Арманд и Чернышевского. Столкнулись автомашины «Газель» и Mazda. 

«По предварительным данным, в результате аварии в больницу с различными травмами были доставлены три пассажирки "Газели" — женщины 1956 и 1973 годов рождения, а также девушка 1997 года рождения», — передает агентство. 

По словам собеседника агентства, водитель иномарки не уступил дорогу пассажирской «Газели», которая совершала рейс по городскому маршруту №10.

На данный момент по факту аварии проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #авария #дтп #общество #нальчик

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