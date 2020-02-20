Матвиенко поддержала закрепление понятия брака в Конституции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает законодательное закрепление понятия о браке как о союзе мужчины и женщины. Об этом она сообщила журналистам 20 февраля, во время официального визита в Намибию.

По мнению Матвиенко, понятие брака как союза мужчины и женщины является ценностью для всех народов, проживающих на территории Российской Федерации, поэтому такую поправку можно внести в Конституцию.

«Наша страна многонациональная и многоконфессиональная, но у всех народов брак — это союз мужчины и женщины. И мы бы очень хотели, чтобы этот фундамент нашего общества и в будущем никуда не исчез, чтобы и будущие поколения воспринимали брак как союз мужчины и женщины», — добавила спикер.

Напомним, инициативу зафиксировать законодательно понятие брака как союза мужчины и женщины поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.