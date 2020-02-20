Поклонская посвятила стихотворение политической карьере Шнурова

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская посвятила ироничное стихотворение лидеру группировки «Ленинград» Сергею Шнурову и опубликовала его в своем Telegram-канале 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста». Артист заявил, что планирует участвовать в выборах в Государственную думу в 2021 году.

«А теперь представьте: Шнуров — депутат, // И гремит с трибуны петербургский мат», — написала Поклонская.

Затем Поклонская объясняет певцу, что в Думе ему не смогут налить «рюмку коньяку», а только чай и компот. Она также призвала Шнурова не подливать в напитки из фляги «вискаря».