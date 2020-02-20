Путин призвал ФСБ активнее бороться с коррупцией

Президент России Владимир Путин призвал более эффективно очищать от криминала важные отрасли экономики. С таким призывом российский лидер выступил на заседании коллегии ФСБ.

Глава государства считает обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции одними из приоритетных направлений работы Федеральной службы безопасности.

«Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем», — отметил президент.

Путин призвал сотрудников ФСБ уделить внимание антикоррупционной защите нацпроектов: установить «жесткий контроль за прохождением финансовых потоков», которые направляются на национальные проекты, но так «чтобы не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур».

Напомним, в марте Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ также выступал с призывом к эффективной борьбе с коррупцией.