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18:10   20 Февраля 2020
Россия

Путин призвал ФСБ активнее бороться с коррупцией

Путин призвал ФСБ активнее бороться с коррупцией

Президент России Владимир Путин призвал более эффективно очищать от криминала важные отрасли экономики. С таким призывом российский лидер выступил на заседании коллегии ФСБ.

Глава государства считает обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции одними из приоритетных направлений работы Федеральной службы безопасности.

«Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем», — отметил президент.

Путин призвал сотрудников ФСБ уделить внимание антикоррупционной защите нацпроектов: установить «жесткий контроль за прохождением финансовых потоков», которые направляются на национальные проекты, но так «чтобы не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур».  

Напомним, в марте Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ также выступал с призывом к эффективной борьбе с коррупцией.

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Автор: Анна Калинина
#россия #экономика #фсб

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