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18:24   20 Февраля 2020
Россия

Силуанов заявил, что в случае отмены санкций Россия продолжит политику импортозамещения

Силуанов заявил, что в случае отмены санкций Россия продолжит политику импортозамещения

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае отмены санкций Россия все равно продолжит политику импортозамещения. По его словам, страна будет и дальше развивать собственные критически важные для страны технологии.

Как отметил руководитель Минфина, Россия стала в этом плане смекалистее, получив опыт последних лет, который научил «уму-разуму». 

«Будем развивать свои компетенции в любом случае, но всегда будем выступать и за открытость рынков», — заявил Антон Силуанов.

По словам министра финансов России, стране пришлось создать и развивать свои технологии, которых просто раньше не было и которые закупались за рубежом до введения антироссийских санкций. Силуанов вспоминает, как раньше в России думали, что не нужно что-то производить, а проще купить. 

Силуанов заявил, что в случае отмены санкций Россия продолжит политику импортозамещения

«Сейчас существуют ограничения, и для того, чтобы их преодолевать, нужно развивать собственные компетенции. Это вынужденная мера», — резюмировал глава Минфина РФ.

Ранее Силуанов рассказал, что на фоне коронавируса товарооборот России и Китая снизился. Также он назвал запредельной налоговую нагрузку на труд в России и рассказал, что ведомство работает над тем, как ее снизить. По мнению министра финансов, такой высокой нагрузки нет в других странах, а весомую часть страховых отчислений берут на себя сотрудники.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #импортозамещение #силуанов #минфин рф

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