Как в «Патриоте» ели перловку, собирали «Калашников» и смеялись над Биланом

Образцы оружия времен Великой Отечественной войны, бронежилет, гитара и перловка – из этой нехитрой мозаики сложилась картина празднования Дня защитника Отечества в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Как официальная встреча депутатов и актеров превратилась в душевные посиделки с байками и гитарой рассказывает корреспондент «Политики Сегодня».

В пресс-центре шумно даже за полчаса до начала встречи. Если закрыть глаза, по звукам невозможно будет угадать, что происходит. Странные звонкие щелчки, глухие удары чего-то тяжелого по столам, шуршание грубых тканей. На деле все не так загадочно. У окон расположились стенды, где можно рассмотреть и даже подержать в руках образцы старого вооружения. В другом углу проходит демонстрация современных бронежилетов, чуть дальше – мастер-класс по сборке и разборке автоматов.

«Здесь представлены образцы оружия победы, с которым наши славные предки воевали и побеждали фашистов, — рассказывает член Федерации военно-прикладного спорта «Морской десант» Владимир. – Все образцы не в боевом состоянии, это макеты, но вес у них, что называется, "натуральный", только без патронов».

На стенде образцы не только советского вооружения – тут и пистолет-пулемет вермахта MP-40, автомат Томпсона прямиком из гангстерских фильмов, винтовка Маузера и легендарная «трехлинейка» — винтовка Мосина, главное оружие снайперов Красной армии.

Пока я целился из трехлинейки в серый лед Финского залива мероприятие официально стартовало. За главным столом уже сидят гости – депутаты, лидеры патриотических движений, известные актеры и певцы. Гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев оглашает формат встречи:

«Каждый из спикеров может рассказать небольшую историю буквально на одну минуту из своей службы в армии, а зрители онлайн-трансляции выберут лучшего рассказчика».

Проходит всего несколько минут и гостей уже не остановить. Истории идут одна за другой. Солист Мариинского театра Владимир Самсонов под общий смех изображает, как он ловил рыбу в декоративном фонтане военного порта от безделья, а заслуженный артист России Сергей Кошонин рассказывает, как советский генерал принял его за террориста, когда он направился в ложу к специальному «прожектору-пистолету», чтобы подсветить актера на сцене.

Спустя полчаса гости направляются к столам с автоматами АК-74М, чтобы выяснить, кто лучший в сборке и разборке оружия на время. К «снарядам» подходят член штаба и попечительского совета Суворовского училища Андрей Сороквашин и депутат МО «Екатерингофский» Олег Смакотин. Последний скидывает пиджак и закидывает галстук за спину, разминая шею. Представитель «старой школы» советской армии Сороквашин невозмутимо смотрит на депутата и не может сдержать улыбки.

Ведущий подает команду и Сороквашин меньше, чем за 45 секунд совершает полную разборку и сборку оружия. Смакотин же в самом начале совершает грубую ошибку – перед контрольным спуском депутат забывает отсоединить магазин, что означает выстрел боевым патроном.

После окончания соревнования гости вновь за столом — кто-то приносит гитару, и актер Евгений Дятлов поет всем известные строчки:

«Когда мы были на войне, Когда мы были на войне, Там каждый думал о своей Любимой али о жене».

Музыкальная пауза окончена и на большом экране внезапно появляются фотографии певца Александра Серого и актера Александра Балуева. Перебивая друг друга участники встречи пытаются угадать, кто из них служил в армии. К защитникам отечества гости совершенно справедливо относят Гошу Куценко, Бари Алибасова и Леонида Агутина. Когда появляется фотография Димы Билана в обтягивающей алой водолазке, все мужчины за столом почти хором кричат:

«Ну, здесь все понятно!».

В конце встречи гостям раздают подарки. Зрители онлайн-трансляции голосуют за Евгения Дятлова, присуждая ему звание лучшего рассказчика. Актер с радостью принимает приз и вспоминает, как во время службы в армии его также «вербовали» в главные художники отряда.

Современная российская армия не стоит на месте и в разы превосходит ту, в который служили десятилетия назад, уверяет артист Сергей Кошонин.

«Сейчас появилось много новой техники, которой тогда не было, но служба сократилась до года. За это время мало чему можно научить солдата. Я все таки за то, чтобы преобладала контрактная армия. <…> Армия меняется, и дай бог, чтобы она менялась дальше, чтобы нас все боялись», — улыбается Кошонин.

Встреча закончилась, гости собрались в зоне отдыха и продолжают рассказывать друг другу армейский байки, заедая дружеский смех перловкой. Глядя на них невольно задумываешься о том, что внешняя оболочка не так уж и важна. Актер, музыкант, оперный певец или политик – прежде всего они мужчины, которые потеряют все, но отстоят свою землю, как это почти 75 лет назад сделали их предки.