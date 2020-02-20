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Власти Киева рассказали о будущем эвакуированных из Китая украинцев

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18:10   20 Февраля 2020
Россия

Гражданин США задержан в Москве по делу о взяточничестве

Гражданин США задержан в Москве по делу о взяточничестве

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы арестовать американца Джина Мирона Спектора, который задержан по делу о посредничестве во взятке.

Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову. 

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении гражданина США Джина Мирона Спектора меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует агентство Морозову. 

Гражданину США вменяется часть 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #басманный суд

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