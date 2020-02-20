Гражданин США задержан в Москве по делу о взяточничестве

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы арестовать американца Джина Мирона Спектора, который задержан по делу о посредничестве во взятке.

Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении гражданина США Джина Мирона Спектора меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует агентство Морозову.

Гражданину США вменяется часть 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».