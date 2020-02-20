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 Самолеты Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

Самолеты Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии
17:49   20 Февраля 2020
Весь мир

Самолеты Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

Самолеты Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

Самолеты Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии по просьбе сирийского командования, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

Как сообщили в Центре, в четверг, 20 февраля, в направлении Кминас — Найраб террористы совершили ряд массированных атак на подразделения армии Сирии, применяя бронетехнику. 

«Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии», — указано в сообщении. 

Удар самолетов ВКС РФ по террористам позволил армии Сирии успешно отбить все атаки боевиков. Подразделения САР смогли уничтожить один танк, шесть БМП, а также пять пикапов с крупнокалиберным вооружением террористов.

«По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии. В результате чего четыре сирийских военнослужащих получили ранения. После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен», — передает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

В ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы Турции не впервые поддерживают боевиков в Сирии. Россия призывает Турцию прекратить поддержку действий боевиков и передачу им оружия во избежание инцидентов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #турция #су-24 #вкс рф #весь мир

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