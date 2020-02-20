Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

 Силуанов рассказал о снижении товарооборота РФ с Китаем на фоне коронавируса

Силуанов рассказал о снижении товарооборота РФ с Китаем на фоне коронавируса
Власти Киева рассказали о будущем эвакуированных из Китая украинцев

Власти Киева рассказали о будущем эвакуированных из Китая украинцев

 Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове
Самолеты Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

Самолеты Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

 Турецкие военные нанесли удары по позициям САА в Серакибе

Турецкие военные нанесли удары по позициям САА в Серакибе
Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

 Силуанов рассказал о снижении товарооборота РФ с Китаем на фоне коронавируса

Силуанов рассказал о снижении товарооборота РФ с Китаем на фоне коронавируса
Власти Киева рассказали о будущем эвакуированных из Китая украинцев

Власти Киева рассказали о будущем эвакуированных из Китая украинцев

 Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове
Самолеты Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

Самолеты Су-24 ВКС РФ нанесли удар по террористам в Сирии

 Турецкие военные нанесли удары по позициям САА в Серакибе

Турецкие военные нанесли удары по позициям САА в Серакибе
17:21   20 Февраля 2020
Россия

Силуанов рассказал о снижении товарооборота РФ с Китаем на фоне коронавируса

Силуанов рассказал о снижении товарооборота РФ с Китаем на фоне коронавируса

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал о снижении товарооборота России с Китаем на фоне коронавируса. По его словам, в день потери составляют один миллиард рублей. 

С 20 февраля 2020 года действует запрет на въезд граждан Китая на территорию России. Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, решение связано с тем, что количество въезжающих в РФ граждан КНР стало расти, а обеспечивать им карантин и постоянное наблюдение нет необходимости. 

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что эпидемия коронавируса может начаться в России в октябре — во время второй волны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #китай #силуанов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...