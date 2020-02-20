Силуанов рассказал о снижении товарооборота РФ с Китаем на фоне коронавируса

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал о снижении товарооборота России с Китаем на фоне коронавируса. По его словам, в день потери составляют один миллиард рублей.

С 20 февраля 2020 года действует запрет на въезд граждан Китая на территорию России. Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, решение связано с тем, что количество въезжающих в РФ граждан КНР стало расти, а обеспечивать им карантин и постоянное наблюдение нет необходимости.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что эпидемия коронавируса может начаться в России в октябре — во время второй волны.