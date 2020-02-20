Министр финансов Антон Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд в России. Об этом он заявил в интервью РБК.

По словам Силуанова, Минфин уже думает над тем, как снизить налоги на труд. По его словам, такую высокую нагрузку «не увидишь в других странах», где весомую часть страховых отчислений берут на себя сотрудники.

«У нас основные платежи страховых взносов платит работодатель», — напомнил российский министр.

Он отметил, что бизнес уклоняется от платы труда в белую как раз по этой причине. Главная задача властей заключается в поиске источников компенсации для снижения страховых взносов, добавил министр.

Напомним, на сегодняшний день общий объем страховых взносов в РФ составляет 30 процентов от фонда оплаты труда: 22 процента — взнос в Пенсионный фонд и 10 процентов «с хвоста», если зарплата сверх установленного уровня. Еще 5,1 процента — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9 процента — в Фонд социального страхования.