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17:12   20 Февраля 2020
Россия

Реальные зарплаты россиян выросли почти на три процента за 2019 год

Реальные зарплаты россиян выросли почти на три процента за 2019 год

За минувший год реальные зарплаты россиян выросли на 2,9 процента, следует из публикации Росстата. Документ разместили на сайте ведомства 20 февраля.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций в 2019 году, составила 47 тысяч 468 рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 7,5 процента. Как сообщили в ведомстве, в реальном выражении уровень оплаты труда повысился на 2,9 процента.

Отметим, что самые высокие заработные платы в 2019 году получали сотрудники сферы добычи сырой нефти и газа – 135 026 рублей, воздушного и космического транспорта – 131 776 рублей, производства табачных изделий – 108 036 рублей. Численность экономически активного населения в январе 2020 года составила 74,8 миллиона человек или более половины от общей численности населения страны, сообщает Росстат.

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Автор: Анна Калинина
#россия #экономика #зарплата #общество #росстат

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