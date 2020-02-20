За минувший год реальные зарплаты россиян выросли на 2,9 процента, следует из публикации Росстата. Документ разместили на сайте ведомства 20 февраля.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций в 2019 году, составила 47 тысяч 468 рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 7,5 процента. Как сообщили в ведомстве, в реальном выражении уровень оплаты труда повысился на 2,9 процента.

Отметим, что самые высокие заработные платы в 2019 году получали сотрудники сферы добычи сырой нефти и газа – 135 026 рублей, воздушного и космического транспорта – 131 776 рублей, производства табачных изделий – 108 036 рублей. Численность экономически активного населения в январе 2020 года составила 74,8 миллиона человек или более половины от общей численности населения страны, сообщает Росстат.