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 Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

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17:08   20 Февраля 2020
Россия

Павел Пугачев займется в Минздраве вопросами цифровизации

Павел Пугачев займется в Минздраве вопросами цифровизации

Павел Пугачев, назначенный на пост заместителя главы министерства здравоохранения, займется цифровизацией отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Пугачева назначил на пост замглавы Минздрава премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Павел Пугачев будет заниматься вопросами цифровизации в здравоохранении», — указано в сообщении Минздрава.

В конце января 2020 года ведомство возглавил Михаил Мурашко, в начале февраля он рассказал о серьезных кадровых проблемах в здравоохранении. По его словам, в регионах есть серьезная нехватка главных врачей для больниц. Также министр возмутился, что главы местных Минздравов меняются так часто, что он перестал их запоминать.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #здравоохранение #минздрав рф

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