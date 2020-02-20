Павел Пугачев займется в Минздраве вопросами цифровизации

Павел Пугачев, назначенный на пост заместителя главы министерства здравоохранения, займется цифровизацией отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пугачева назначил на пост замглавы Минздрава премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Павел Пугачев будет заниматься вопросами цифровизации в здравоохранении», — указано в сообщении Минздрава.

В конце января 2020 года ведомство возглавил Михаил Мурашко, в начале февраля он рассказал о серьезных кадровых проблемах в здравоохранении. По его словам, в регионах есть серьезная нехватка главных врачей для больниц. Также министр возмутился, что главы местных Минздравов меняются так часто, что он перестал их запоминать.