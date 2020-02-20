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 Турецкие военные нанесли удары по позициям САА в Серакибе

Турецкие военные нанесли удары по позициям САА в Серакибе
17:09   20 Февраля 2020
Весь мир

Турецкие военные нанесли удары по позициям САА в Серакибе

Турецкие военные нанесли удары по позициям САА в Серакибе

Армия Турции наносит артиллерийские удары по позициям Сирийской арабской армии. Атака происходит в районе города Серакиб в провинции Идлиб. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

По данным журналиста, протурецкие группировки одновременно с атакой турецких военнослужащих перебрасывают силы к линии разграничения. Кроме этого, он опроверг информацию о том, что протурецкие боевики захватили село Нейраб возле Серакиба. 

Информацию о том, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии Турции прорвали оборону сирийской армии на одном из участков, а по прорвавшимся террористам нанесла удары российская авиация, подтвердили в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии. 

16 января САА после заключенных соглашений о прекращении огня (с 12 января) возобновила операцию «Заря в Идлибе», которая направлена на борьбу с боевиками в провинциях Идлиб и Алеппо. 

Напомним, Анкара встала на защиту боевиков в Идлибе и оказывает им поддержку, в том числе поставляет оружие и технику. Как сообщил телеканал Haberturk, в Идлиб был направлены 300 военных грузовиков вместе с БТР, САУ и различными боеприпасами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #идлиб #турция #политика #общество #весь мир

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