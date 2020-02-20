Экс-журналистка «Кавказ.Реалий» Гармажапова рассказала, как издание штампует вбросы

В среду, 19 февраля, журналист радиостанции «Кавказ.Реалии» (СМИ признано иноагентом в России) Александра Гармажапова сообщила о своем уходе из редакции. При этом она рассказала, каким образом скандальное издание создавало фейковые новости, распространяло недостоверную компрометирующую информацию об известных политиках и заваливало интернет откровенной «грязью».

«Не намерена отвечать за чужой базар»

В пример Гармажапова привела видеоролик «Кадырова схватили, отравили и пытают. Версии пропажи падишаха». Материал оказался настолько абсурден, что был удален на второй день после публикации. При этом у многих рядовых сотрудников «Кавказ.Реалий» возник закономерный вопрос, как подобное вообще могло оказаться на ресурсах издания. По словам журналистки, в тот раз главред радиостанции Аслан Дукаев объяснил инцидент тем, что у него якобы была мигрень, и он не понимал, что делает.

При этом улаживать скандальное происшествие Дукаев назначил именно Гармажапову. Как отметила Александра, это был далеко не первый раз, когда ей приходилось брать на себя роль руководителя издания, из-за чего в СМИ сложилось неверное мнение, будто бы она является главным редактором «Кавказ.Реалий». Это стало одной из главных причин увольнения, заявила Гармажапова. Как выразилась журналистка, она «не намерена отвечать за чужой базар».

Что интересно, причиной кризиса, в котором вот уже несколько лет находится редакция «Кавказ.Реалий», вновь назван Аслан Дукаев, бессменный руководитель. Он занял кресло главреда ещё в 2002 году, когда Конгресс США принял билль, в соответствии с которым в составе «Радио Свободы» создавался ряд региональных подразделений, в том числе и «Кавказ.Реалии» с главным офисом в Чехии.

Массовая зачистка неугодных

Изначально предполагалось, что новая структура будет разделена на три части — аварскую, черкесскую и чеченскую. Всего под вещание «Кавказ.Реалий» на «Радио Свобода» отводился час эфирного времени, который в равных долях делился между тремя подразделениями. Однако в 2016 году аварское и черкесское подразделения были закрыты, осталось только чеченское.

Формальными причинами закрытия были названы неэффективность и низкое качество программ. Однако бывшие сотрудники закрытых подразделений неоднократно отмечали, что Дукаев годами планомерно уничтожал их редакции, увольняя самых талантливых журналистов. При этом главред продвигал в повестку не просто чеченские интересы, но ичкерийские, граничащие с терроризмом и экстремизмом.

Как показывает добровольное увольнение Гармажаповой, на зачистке конкурирующих черкесского и аварского подразделений Дукаев не остановился. Он продолжает выживать из редакции неудобных журналистов, которые не хотят участвовать в распространении вбросов. Интересно, что месяцем ранее из «Кавказ.Реалий» ушел журналист Магомед Туаев.

Очевидно, что Дукаев продолжает зачистку в рядах подчиненных, увольняя их, или вынуждая уходить самостоятельно. В «черный список» попадают те, кто не готов заниматься распространением вбросов, фейков и откровенного вранья. Но крайне важен тот факт, что на протяжении 18 лет на деятельность Дукаева не обращают внимания ни его руководители из «Радио Свободы», ни Конгресс США, ежегодно выделяющий почти миллион долларов на работу «Кавказ.Реалий». А это означает лишь одно — их устраивает тот медийный беспредел в редакции, который возмущает даже опытных либеральных журналистов.