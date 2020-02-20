Власти Киева рассказали о будущем эвакуированных из Китая украинцев, самолет с которыми прибыл в Харьков. Как сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, всех прибывших разместят на двухнедельный карантин в санаторий ведомства, который находится в городе Новые Санжары.

Как уточнили в Правительстве Украины, персонал санатория не будет контактировать с приехавшими из Китая. Все сотрудники покинули учреждение, вместо них туда прибыли врачи, технические специалисты и другой медперсонал. Все медики будут обеспечивать надлежащее пребывание и безопасность людей.

«Все отходы будут утилизированы в особом порядке и не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены», — указывается в сообщении кабинета министров Украины.

После двухнедельного карантина граждане Украины и прибывшие с ними иностранцы смогут покинуть санаторий, если у них не найдут коронавирус. Также в правительстве отметили, что в санатории постоянно будет дежурить машина экстренной помощи.

В самолете, прибывшем из Китая в Харьков, находится 45 украинцев и 27 граждан других стран. В Минздраве отметили, что все они здоровы, а на карантин их направляют в целях безопасности. Ранее сообщалось, что жители города Новые Санжары вышли на акцию протеста против прибытия соотечественников из Китая в местный санаторий, который находится в центре города.