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16:50   20 Февраля 2020
Россия

Цеков назвал Климкина предателем и верным сыном западных структур

Цеков назвал Климкина предателем и верным сыном западных структур

Сенатор Сергей Цеков назвал экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина предателем. Так член Совфеда прокомментировал призыв украинского дипломата сорвать «сделку Москвы с Западом». Его слова передает iReactor.

Ранее Климкин заявил, что если западные страны договорятся с Москвой, Украине грозит «реальная опасность». Он предположил, что может появиться условное соглашение «Ялта-2», а Киев при этом окажется в сфере российского влияния. Бывший министр призвал Украину «ангажировать своих друзей», чтобы не допустить этого. 

По словам Цекова, Климкин встал на путь предательства своих предков, создававших общее государство, куда входили Россия и Украина. Когда украинский политик бросается такими словами, он думает только о себе, считает российский сенатор. 

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«Климкин встал на тропу предательства и войны с Россией и не может с этой тропы свернуть. Вот эти все личности, у них предательство нашего прошлого, как говорится, с кровью матери передается. Предатели больше всего ненавидят кого? Тех, кого они предали», — заявил эксперт.

Парламентарий также заметил, что Климкин делает свои заявления по старой западной методичке, в которых Россия представляется агрессором. Отсюда можно сделать вывод, что они продолжают информационную войну против Москвы, которую начали еще США, отметил собеседник интернет-издания. В заключение он назвал украинского дипломата верным сыном западных структур.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #цеков #климкин

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