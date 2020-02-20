Цеков назвал Климкина предателем и верным сыном западных структур

Сенатор Сергей Цеков назвал экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина предателем. Так член Совфеда прокомментировал призыв украинского дипломата сорвать «сделку Москвы с Западом». Его слова передает iReactor.

Ранее Климкин заявил, что если западные страны договорятся с Москвой, Украине грозит «реальная опасность». Он предположил, что может появиться условное соглашение «Ялта-2», а Киев при этом окажется в сфере российского влияния. Бывший министр призвал Украину «ангажировать своих друзей», чтобы не допустить этого.

По словам Цекова, Климкин встал на путь предательства своих предков, создававших общее государство, куда входили Россия и Украина. Когда украинский политик бросается такими словами, он думает только о себе, считает российский сенатор.

«Климкин встал на тропу предательства и войны с Россией и не может с этой тропы свернуть. Вот эти все личности, у них предательство нашего прошлого, как говорится, с кровью матери передается. Предатели больше всего ненавидят кого? Тех, кого они предали», — заявил эксперт.

Парламентарий также заметил, что Климкин делает свои заявления по старой западной методичке, в которых Россия представляется агрессором. Отсюда можно сделать вывод, что они продолжают информационную войну против Москвы, которую начали еще США, отметил собеседник интернет-издания. В заключение он назвал украинского дипломата верным сыном западных структур.