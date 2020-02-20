Депутаты одобрили законопроект о праве ФСО использовать боевую технику

Российские депутаты одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) можно будет использовать боевую технику. Об этом стало известно в четверг, 20 февраля.

Документ предполагает, что сотрудники ФСО смогут применять физическую силу, использовать специальные средства, оружие, а также боевую технику.

По законопроекту также предлагается наделить органы госохраны правом определять трассы проезда объектов госохраны, а также принимать решение об установлении, изменении и прекращении существования зон охраняемых объектов.

Документ в Госдуму в середине декабря внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Российское правительство одобрило законопроект, но при условии его доработки. В частности, речь идет об исключении юридических коллизий с другими правовыми актами, в том числе с Земельным кодексом.