Сенатор Важенин призвал развивать российскую науку ради освоения Арктики

Четвертый международный Арктический саммит стартовал в Петербурге. Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор поприветствовал участников и спикеров.

«Знания Арктики это не открытие станций на дрейфующих льдинах, а это условия жизни людей. Я бы хотел обсудить сегодня состояние развития арктических территорий, необходимость их развития, вопросы переселения микрорайонов Севера. Нужно обсудить ответственность губернаторов за те планы, которые сегодня строят по Арктике», — сказал Игорь Шпектор.

По его словам, заниматься в Арктике производством — слишком дорогое удовольствие. Это не целесообразно. Некоторые СМИ вещают, что нужно развивать сельское хозяйство. Но, одно дело оленеводство развивать, а другое — коров держать, когда нет травы и силоса.

«Мы на Севере имеем самое большое количество аварийного жилья, поэтому сегодня надо обсудить вопрос о выделении средств на снос аварийного жилья. Люди живут в совершенно жутких условиях, а мэры городов вынуждены были не делать жилье аварийным, а признавать ветхим, потому что прокуратура тут же наезжала на глав города. Любой житель, который говорил, что живет в аварийном доме, требовал квартиру», — объяснил Игорь Шпектор.

Директор научно-технического центра тюменской сервисной нефтегазовой компании «Геодата» Анатолий Брехунцов отметил, что сегодня слово Арктика как китайский вирус. Чем больше времени проходит, тем больше людей пытаются быть связанными с Арктикой.

«Касательно меня, я впервые появился за полярным кругом в 1966 году. Это была экспедиция. Я там работал главным геологом. Прошло более 50 лет. В конечном итоге, Арктику немногие понимают», — добавил Анатолий Брехунцов.

Территория Арктики богата полезными ископаемыми, продолжил Анатолий Брехунцов. Однако нет четкого понимания состояния ресурсной базы и проведения поисково-разведочных работ. Если территория уже лицензированная, тогда, безусловно, она высокоперспективная. Необходимо определить, что должно делать государство, а что компании. Территория крайне богата, поэтому она должна служить экономике РФ.

Профессор геофизики МГУ Юрий Ампилов добавил, что сухопутная Арктика кормит страну многие десятилетия. Однако нет стратегического мышления не на государственном уровне, не на корпоративном. Нет государственного плана, который существовал раньше, но не мог всего предусмотреть. Нужно принять государственную программу с участием крупнейших корпораций.

«Иначе мы можем увлечься серьезными исследованиями и хозяйственной деятельностью, которая может создать в будущем не благосостояние нашего государства, а проблемы. Давайте попробуем обозначить проблемы», — предложил Юрий Ампилов.

Директор Института исследований и экономики Внешэкономбанка Юлия Зворыкина напомнила, что Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подготовило стратегию до 2035 года. Документ изучают. Однако те амбициозные задачи, которые поставило руководство страны по освоению Арктики, требуют ресурсов, за счет которых надо реализовать проекты.

По ее словам, бытует мнение, что Арктика может быть развита только за счет бюджетных денег. Те, кто затевают проекты, предполагают, что государство точно эти деньги даст, и они как-то их истратят, потому что они осваивают то, что нужно стране.

На самом деле, такая реализация задачи приводит к большим потерям с точки зрения утраты технологий, отъезда людей, провалом на этом направлении. Почему? Потому что, кога идет такое освоение, все пытаются применить старые технологии, не делать ничего нового, потому что не нужна эффективность, а надо освоить средства немедленно. И это, конечно, не самый лучший путь развития», — считает Юлия Зворыкина.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин добавил, что Минвостокразвития РФ действительно внес в Госдуму два законопроекта, касающиеся преференций по инвестициям и по изменениям Налогового кодекса.

По его словам, на сегодняшний день в Арктике идет явное вытеснение строительных и нефтесервисных компаний России. Приходят фирмы из Китая и составляют серьезную конкуренцию, потому что могут позволить дешевую рабочую силу и производить оборудование под нулевой процент.