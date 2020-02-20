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Курсы английского не помогли Соболь внятно выступить на саммите в Женеве

Курсы английского не помогли Соболь внятно выступить на саммите в Женеве

 Депутаты одобрили законопроект о праве ФСО использовать боевую технику

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Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

 Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции
16:15   20 Февраля 2020
Россия

Курсы английского не помогли Соболь внятно выступить на саммите в Женеве

Курсы английского не помогли Соболь внятно выступить на саммите в Женеве

Юрист признанного в России иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь выступила на форуме по теме прав человека и демократии, который прошел в Женеве. Перед этим она посещала курсы иностранного языка и хвасталась в Instagram, что ранее «хорошо говорила на английском, французском и немного итальянском», но это не помогло слушателям ее доклада понять суть информации, которую Соболь хотела до них донести. 

Выступление юриста ФБК сопровождалось невнятными фразами на английском с сильным акцентом. Интонации, с которыми Соболь читала текст с листа, говорили еще и о том, что она совсем не понимает суть темы доклада, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН)

На саммите Geneva Summit for Human Rights & Democracy выступили еще 22 спикера из разных стран, все говорили на тему соблюдения прав людей различных категорий. Соболь же больше рассказывала о том, какие «заслуги» есть у российской оппозиции и каковы «успехи» блогера Алексея Навального на этом поприще. Организаторы представили Любовь Соболь как успешного юриста, продюсера и лидера общественного мнения среди молодежи. Но они забыли упомянуть, что из-за организованных ей несогласованных акций были задержаны более тысячи человек, а некоторые получили реальные тюремные сроки за нападение на полицейских. 

Юрист ФБК была одной из тех, кто хуже всех выступил на саммите, так как у нее серьезные проблемы с произношением слов на английском языке. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #фбк #соболь

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