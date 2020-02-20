Курсы английского не помогли Соболь внятно выступить на саммите в Женеве

Юрист признанного в России иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь выступила на форуме по теме прав человека и демократии, который прошел в Женеве. Перед этим она посещала курсы иностранного языка и хвасталась в Instagram, что ранее «хорошо говорила на английском, французском и немного итальянском», но это не помогло слушателям ее доклада понять суть информации, которую Соболь хотела до них донести.

Выступление юриста ФБК сопровождалось невнятными фразами на английском с сильным акцентом. Интонации, с которыми Соболь читала текст с листа, говорили еще и о том, что она совсем не понимает суть темы доклада, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

На саммите Geneva Summit for Human Rights & Democracy выступили еще 22 спикера из разных стран, все говорили на тему соблюдения прав людей различных категорий. Соболь же больше рассказывала о том, какие «заслуги» есть у российской оппозиции и каковы «успехи» блогера Алексея Навального на этом поприще. Организаторы представили Любовь Соболь как успешного юриста, продюсера и лидера общественного мнения среди молодежи. Но они забыли упомянуть, что из-за организованных ей несогласованных акций были задержаны более тысячи человек, а некоторые получили реальные тюремные сроки за нападение на полицейских.

Юрист ФБК была одной из тех, кто хуже всех выступил на саммите, так как у нее серьезные проблемы с произношением слов на английском языке.