Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о низкой зарплате, который Владимиру Путину задали во время визита в Санкт-Петербург. Дмитрий Песков отметил, что во время поездок по регионам президент часто общается с людьми.

«После того, как он возложил цветы к памятнику [бывшему мэру Петербурга Анатолию] Собчаку, он увидел, что собрались люди. Он подошел к ним с тем, чтобы пообщаться. Стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы, выслушивала его аргументы», — прокомментировал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что сумма зарплаты, озвученная женщиной, не соответствует нормам МРОТа. Он добавил, что с такими ситуациями нужно разбираться в индивидуальном порядке.

«Мы неоднократно разбирались с такими ситуациями по каналам Прямой линии. Часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта история, например, человек на полставки работает», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что в послании к Федеральному собранию Владимир Путин говорил о программе повышения доходов населения, а также подчеркнул, что «невозможно ожидать сиюминутных результатов».

Напомним, Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург в среду, 19 февраля, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 20-й годовщине со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Во время акции, к президенту обратилась женщина с вопросом, можно ли прожить на зарплату 10,8 тысячи рублей, на что глава государства отметил, что это очень трудно.