Балей может получить звание города трудовой доблести по инициативе депутата Вострецова

Город Балей может получить звание «Город трудовой доблести» по инициативе депутата Госдумы Сергея Вострецова. С таким предложением парламентарий хочет обратиться к властям, так как является уроженцем этого небольшого поселения в Забайкалье.

«Балей дал стране не только пятерых Героев Советского Союза, но и огромное количество золота, которым расплачивались за ленд-лиз с американцами. А это дополнительные боеприпасы, вооружение, медикаменты и продовольствие для фронта. На золотодобывающих шахтах в тот период работали женщины и дети. Присвоение Балею этого звания увековечит подвиг его жителей», — цитирует Сергея Вострецова Nation News.

По словам депутата, сейчас Балей является вымирающим городом Восточной Сибири, но в 1940-е годы он был одним из лидеров по золотодобыче в СССР и давал стране более 400 тонн чистого золота. Когда на шахте Тасеевская прекратили добычу, люди стали покидать город. Сейчас в Балее проживает не более 12 тысяч человек.

Вострецов рассказывает, что родился в семье шахтеров, поэтому ему обидно за родной город. Статус «Города трудовой доблести» может привлечь внимание к проблемам жителей, уверен парламентарий.

«Балей в числе прочих сделал огромный вклад в нашу победу, и он не должен исчезнуть, а наоборот должен расти и развиваться. Я считаю, что у него к этому есть все возможности, надо только направить на это средства и силы», — заключает депутат Госдумы.

В четверг, 20 февраля, Госдума приняла президентский законопроект о введении звания «Город трудовой доблести».