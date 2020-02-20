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15:40   20 Февраля 2020
Россия

Балей может получить звание «Город трудовой доблести» по инициативе депутата Вострецова

Балей может получить звание «Город трудовой доблести» по инициативе депутата Вострецова

Город Балей может получить звание «Город трудовой доблести» по инициативе депутата Госдумы Сергея Вострецова. С таким предложением парламентарий хочет обратиться к властям, так как является уроженцем этого небольшого поселения в Забайкалье. 

«Балей дал стране не только пятерых Героев Советского Союза, но и огромное количество золота, которым расплачивались за ленд-лиз с американцами. А это дополнительные боеприпасы, вооружение, медикаменты и продовольствие для фронта. На золотодобывающих шахтах в тот период работали женщины и дети. Присвоение Балею этого звания увековечит подвиг его жителей», — цитирует Сергея Вострецова Nation News.

По словам депутата, сейчас Балей является вымирающим городом Восточной Сибири, но в 1940-е годы он был одним из лидеров по золотодобыче в СССР и давал стране более 400 тонн чистого золота. Когда на шахте Тасеевская прекратили добычу, люди стали покидать город. Сейчас в Балее проживает не более 12 тысяч человек. 

Балей может получить звание города трудовой доблести по инициативе депутата Вострецова

Вострецов рассказывает, что родился в семье шахтеров, поэтому ему обидно за родной город. Статус «Города трудовой доблести» может привлечь внимание к проблемам жителей, уверен парламентарий. 

«Балей в числе прочих сделал огромный вклад в нашу победу, и он не должен исчезнуть, а наоборот должен расти и развиваться. Я считаю, что у него к этому есть все возможности, надо только направить на это средства и силы», — заключает депутат Госдумы. 

В четверг, 20 февраля, Госдума приняла президентский законопроект о введении звания «Город трудовой доблести».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #вострецов

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