Москва возглавила список самых опасных городов России, сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные МВД РФ.

В 2019 году в российской столице совершено 142 тысячи разных преступлений. На втором месте — Московская область, в этом регионе совершили 77 тысяч противоправных действий. «Бронза» досталась Краснодарскому краю, где за год совершено 71,5 тысячи преступлений. За тройкой лидеров следуют Челябинская и Ростовская области, у них 66,5 и 60,9 тысячи правонарушений соответственно.

В полиции отметили, что в 2019 году меньше всего преступлений совершили жители НАО, Чукотки, Ингушетии, Магаданской области и Калмыкии. В целом статистика по преступности не очень позитивная: количество нарушений выросло в 2019 году до 2,024 миллиона, в 2018-м их было 1,991 миллиона.