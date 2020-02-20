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 Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции
Курсы английского не помогли Соболь внятно выступить на саммите в Женеве

Курсы английского не помогли Соболь внятно выступить на саммите в Женеве

 Депутаты одобрили законопроект о праве ФСО использовать боевую технику

Депутаты одобрили законопроект о праве ФСО использовать боевую технику
Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

 Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО
Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

 Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции
14:54   20 Февраля 2020
Россия

Москва возглавила список самых опасных городов России

Москва возглавила список самых опасных городов России

Москва возглавила список самых опасных городов России, сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные МВД РФ. 

В 2019 году в российской столице совершено 142 тысячи разных преступлений. На втором месте — Московская область, в этом регионе совершили 77 тысяч противоправных действий. «Бронза» досталась Краснодарскому краю, где за год совершено 71,5 тысячи преступлений. За тройкой лидеров следуют Челябинская и Ростовская области, у них 66,5 и 60,9 тысячи правонарушений соответственно. 

В полиции отметили, что в 2019 году меньше всего преступлений совершили жители НАО, Чукотки, Ингушетии, Магаданской области и Калмыкии. В целом статистика по преступности не очень позитивная: количество нарушений выросло в 2019 году до 2,024 миллиона, в 2018-м их было 1,991 миллиона. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #московская область #красноярский край #преступность #мвд рф

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