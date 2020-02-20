Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

 Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»

Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»
Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

 Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО
Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

 Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции
Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

 Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»

Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»
Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

 Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО
Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

 Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции
14:28   20 Февраля 2020
Россия

Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о проработке саммита Россия — Турция — Иран на тему Сирии. По словам официального представителя Кремля, Москва дала согласие на некоторые даты в начале марта 2020 года.

«Ведется проработка этого саммита. Есть согласие российской стороны на определенные даты, предстоит согласовать три графика глав государств», — заявил пресс-секретарь главы государства. 

Как отмечает чиновник, пока точная дата не согласована, она прорабатывается. Как только число станет известно, пресс-служба Кремля сообщил о проведении саммита на тему Сирии с участием России, Турции и Ирана. 

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит контакты с Турцией на различных уровнях

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #песков #турция #иран #политика #саммит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...