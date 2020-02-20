Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о проработке саммита Россия — Турция — Иран на тему Сирии. По словам официального представителя Кремля, Москва дала согласие на некоторые даты в начале марта 2020 года.

«Ведется проработка этого саммита. Есть согласие российской стороны на определенные даты, предстоит согласовать три графика глав государств», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Как отмечает чиновник, пока точная дата не согласована, она прорабатывается. Как только число станет известно, пресс-служба Кремля сообщил о проведении саммита на тему Сирии с участием России, Турции и Ирана.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит контакты с Турцией на различных уровнях.