Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что идея депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова об амнистии участников митингов создает опасный прецедент. По мнению эксперта, амнистии по массовым беспорядкам и нападениям на сотрудников правопорядка не может быть в принципе.

Ранее Шаргунов внес на рассмотрение проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он предлагает полностью освободить от наказания тех, кто отбывает наказание за участие в массовых беспорядках и нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

«Амнистировать участников некоего события – это нонсенс, обычно это делается по статье. Шаргунов предлагает освободить от наказания не только участников московских митингов, а всех, кто отбывает наказания за довольно серьезные статьи. И создает тем самым опасную, на мой взгляд, предпосылки в государстве», — цитирует Журавлева ФБА «Экономика сегодня».

По мнению политического аналитика, депутат от КПРФ пытается понравиться части электората и «закрыть вопрос» с протестами в Москве, связанными с выборами в Мосгордуму.