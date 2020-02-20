Госдума приняла закон о выделении маткапитала за первого ребенка

Государственная дума Российской Федерации в третьем, итоговом чтении приняла поправки, направленные на расширение программы выплат материнского капитала. Соответствующий документ был подписан в четверг, 20 февраля.

Законом предусмотрены выплаты материнского капитала семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат выплаты в размере 466 617 рублей. При появлении в семье второго ребенка, семья получит доплату – 140 тысяч рублей. В таком случае, общая сумма выплат материнского капитала семьям с двумя детьми составит 616 тысяч рублей. Семьи, в которых ребенок появился до 2020 года смогут получить полную сумму при рождении второго.

Кроме того, закон регламентирует индексацию выплат материнского капитала.

Напомним, что с инициативой о расширении программы выплат материнского капитала выступил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания членам Федерального собрания.