Волынец раскритиковала Соболь за огульные заявления о плохой еде в школах Москвы

Председатель национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила недовольной качеством школьного питания юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в иноагентом в РФ) Любови Соболь пообедать за одним столом с московскими учениками.

«Пусть Соболь озвучит ту школу, в которой ей еда показалась невкусной. Так огульно можно обвить всех и вся, не аргументируя, не приводя ничего, никаких конкретных фактов!» — посетовала в комментарии «Политике Сегодня» Волынец.

Соратница блогера Алексея Навального, известная фейком об антисанитарии на московских комбинатах питания, снова вернулась к излюбленной теме. На этот раз Соболь обратила внимание на якобы заказные посты в социальных сетях, в которых блогеры хвалили еду в школах Москвы. Обсудить заявленную проблему юрист намерена на круглом столе в Мосгогдуме 25 февраля вместе с муниципальными депутатами.

В отличие от сотрудницы ФБК, Волынец знает о качестве школьных обедов не из отзывов в соцсетях. Председатель НРК осталась в восторге от здоровой еды, которую предлагают юным москвичам.

«Я пробовала школьное питание. Причем не специально, как дотошная мама. Я переводила ребенка из одной школы в другую и пока общалась с руководством: мне предложили пообедать в школьной столовой. Мне очень понравились [блюда], но многие дети не едят полезные, привычные блюда как овощное рагу, они "нажимают" на пиццу, сосиски», — говорит Волынец.

Как заметила Волынец, зачастую дети отказываются от полезной пищи, которую им предлагают в школьных столовых, предпочитая лакомиться чипсами и сладкими батончиками. Критику из-за отсутствия культуры здорового питания находит оправданной, а упреки Соболь и ее соратников — вкусовщиной и попыткой заработать политические очки на социально значимой теме.

Большинство москвичей, согласно данным опроса ВЦИОМ, разделяет точку зрения Волынец. Социологи выяснили, что почти 70 процентов жителей столицы довольны питанием своих чад в школах.

«Такие политики, как Любовь Соболь, просто осознали протестную повестку, записали себя в оппозицию. Для них стало хорошим тоном критиковать все, что делает государство по отношению к бюджетным средствам. Это кажется им невкусным, кислым, соленым… каким-то не таким. Поэтому здесь противоядие против обвинений – аргументы и доказательства. Пускай она скажет, в какой школе плохо готовят», — предложила Волынец.

Напомним, что 18 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы. Согласно ему, учащиеся 1-4 классов, начиная с 1 сентября 2020 года, будут получать горячие обеды.