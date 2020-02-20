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 Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»

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Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

 Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции
13:42   20 Февраля 2020
Россия

Путин поблагодарил ФБР за помощь в предотвращении петербургского теракта

Путин поблагодарил ФБР за помощь в предотвращении петербургского теракта

Президент России Владимир Путин поблагодарил ФБР США за помощь в предотвращении петербургского теракта. Об этом он заявил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По словам главы государства, 27 декабря 2019 года от американского Федерального бюро расследований поступила информация, которая помогла российским спецслужбам задержать двух террористов, готовивших серию терактов в Санкт-Петербурге в новогодние каникулы. Путин поблагодарил США, выразил им признательность за поддержку и профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой. 

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет отвечать Соединенным Штатам тем же, то есть помощью в установлении и задержании террористов. Также на коллегии российский лидер потребовал от ФСБ на высоком уровне обеспечить безопасность при праздновании 75-летия Победы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #путин #терроризм #петербург #политика

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