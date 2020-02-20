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Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

 Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»

Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»
Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

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Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

 Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции
13:15   20 Февраля 2020
Россия

Госдума приняла законопроект о введении звания «Город трудовой доблести»

Госдума приняла законопроект о введении звания «Город трудовой доблести»

Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект о введении в России звания «Город трудовой доблести». Автором идеи является президент России Владимир Путин. 

Звание смогут получать города РФ, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города. 

В городах, получивших звание, установят стелу с изображением герба населенного пункта и текстом указа президента РФ о присвоении статуса. Кроме того, города будут получать федеральное финансирование для проведения публичных мероприятий и праздничных салютов в честь 1 мая, 9 мая и в честь Дня города. Ранее инициативу президента РФ поддержали в правительстве.

По мнению депутата Александра Хинштейна, закон восстановит историческую справедливость и отметит те города, которые внесли огромный вклад в военную победу, но остались «за кадром». 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #госдума рф #75-летие победы

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