Госдума приняла законопроект о введении звания «Город трудовой доблести»

Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект о введении в России звания «Город трудовой доблести». Автором идеи является президент России Владимир Путин.

Звание смогут получать города РФ, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города.

В городах, получивших звание, установят стелу с изображением герба населенного пункта и текстом указа президента РФ о присвоении статуса. Кроме того, города будут получать федеральное финансирование для проведения публичных мероприятий и праздничных салютов в честь 1 мая, 9 мая и в честь Дня города. Ранее инициативу президента РФ поддержали в правительстве.

По мнению депутата Александра Хинштейна, закон восстановит историческую справедливость и отметит те города, которые внесли огромный вклад в военную победу, но остались «за кадром».