Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Глава медицинской группы по лечению COVID-19 в Ухане профессор Чжао Цзяньпин объяснил повторные случаи заболевания коронавирусом несовершенством системы тестирования.

По его словам, были зафиксированы случаи, когда у излечившихся от коронавируса пациентов спустя некоторое время тест на заболевание показывал положительный результат.

«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», — отметил профессор.

Ситуацию медик объяснил несовершенством тестов и индивидуальными особенностями организма конкретных пациентов. На вопрос о вероятности повторного заболевания он ответил, что возможно «вирус был не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител». В связи с этим, Чжао Цзяньпин предложил ввести карантин на 14 дней после выписки пациентов.

По состоянию на 20 февраля число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире сейчас составляет 75 727, большинство — в материковом Китае. Количество излечившихся – 16 446, умерших — 2 128.