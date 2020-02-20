Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

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13:07   20 Февраля 2020
Весь мир

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Глава медицинской группы по лечению COVID-19 в Ухане профессор Чжао Цзяньпин объяснил повторные случаи заболевания коронавирусом несовершенством системы тестирования.

По его словам, были зафиксированы случаи, когда у излечившихся от коронавируса пациентов спустя некоторое время тест на заболевание показывал положительный результат.

«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», — отметил профессор.

Ситуацию медик объяснил несовершенством тестов и индивидуальными особенностями организма конкретных пациентов. На вопрос о вероятности повторного заболевания он ответил, что возможно «вирус был не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител». В связи с этим, Чжао Цзяньпин предложил ввести карантин на 14 дней после выписки пациентов.

По состоянию на 20 февраля число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире сейчас составляет 75 727, большинство — в материковом Китае. Количество излечившихся – 16 446, умерших — 2 128.

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Автор: Алина Калинина
#россия #китай #весь мир

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