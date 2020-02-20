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12:55   20 Февраля 2020
Россия

«Не теряйте берегов»: Макаров поставил зарвавшегося Вишневского на место на заседании ЗакСа

«Не теряйте берегов»: Макаров поставил зарвавшегося Вишневского на место на заседании ЗакСа

Спикер ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров жестко отчитал депутата Бориса Вишневского на заседании парламента 19 февраля за неподобающее поведение. Форма, в которой была высказана критика, свидетельствует о явном конфликте между политиками, который может негативно сказаться на намерении Вишневского переизбраться в парламент или выдвинуться в Госдуму в 2021 году.

Петербургский парламент 19 февраля провел рабочее заседание по обсуждению ряда законопроектов, предполагающих внесение поправок в законодательство города. Также перед депутатами с отчетом о деятельности полиции в районах в 2019 году выступил начальник регионального главка МВД Роман Плугин.

Макаров публично отчитал Вишневского

Участие в заседании представителя МВД оживило дискуссию, так как у политиков возникло много вопросов. Но в итоге дебаты трансформировались в ссору. Депутат ЗакСа Борис Вишневский, а также его коллеги не смогли задать Плугину свои вопросы, что вызвало острую реакцию «яблочника». Депутат в эмоциональной форме дал понять, что считает регламент заседания нарушенным, а саму беседу цензурированной. 

На словесные выпады Вишневского обратил внимание спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Глава парламента в жесткой форме высказал критику представителю «Яблока» и своей риторикой дал понять, что политик перешел границы дозволенного.

«А теперь слушай меня внимательно! Ни разу не было за всю историю, хотя бы раз, чтобы кто-то что-то здесь сделал не так, не по регламенту — это первое», — начал свою речь Макаров.

Спикер Заксобрания отчитал Вишневского на глазах сидящих в зале политиков за «раскланивание» перед журналистами и «театральные постановки». Макаров также дал понять, что устал нянчиться с оппозиционерами, которые ведут себя как маленькие дети.

«Не теряйте берегов»: Макаров поставил зарвавшегося Вишневского на место на заседании ЗакСа

«Второе. Вопросы вы задаете. Так вы бежите, первым делом, сразу кланяетесь всем лицам, которых вы перечислили. Только задал вопрос, от страха упал в обморок после своего вопроса и как только он прозвучал при журналистах, бегом устремляетесь просить прощения за тот вопрос, который задали. Да вы можете в этом зале задавать все, что угодно. Вы заметили, что я дал вам время? Полторы лишних минуты. На десятом месте (по порядку выступающих — прим. ред.) вы оказались потому, что существует регламент», — заявил глава парламента.

Макаров выказал недовольство, что Вишневский постоянно требует к себе внимания, а мнения собственных коллег не учитывает:

«Вы всегда должны быть только на первом месте. Слово приоритетное должно быть задано только Вам. Это неправильно. А когда вы пытаетесь еще раз…. Я уже сказал одному из коллег — не теряйте берегов. Уж кого-кого, а вас здесь пестую, как маленьких детей. В пеленках несу трепетно. Остается только одно: взять бутылочку и еще пестовать здесь до конца, понятно?»

Признаки заката карьеры?

Жесткая риторика Макарова по отношению к Вишневскому, выраженная в унизительных сравнениях, переходах с уважительного «вы» на «ты» и готовность предоставить бутылку с соской показывает: депутат от «Яблока» утратил свой авторитет и перестал пользоваться уважением коллег. Возможно, между Макаровым и Вишневским имеется конфликт, который в неудобное время вышел в публичное поле. Также нельзя исключать, что отношение к депутату изменилось из-за накопившейся критической массы претензий. Вишневский фигурант множества скандалов, что наносит репутационный ущерб Заксобранию.

Какой бы ни была причина резкой критики Макарова, она явно дает понять одно: Вишневский не сможет без проблем переизбраться в ЗакС в 2021 году или стать депутатом Государственной думы на следующих выборах. Помешает подмоченная репутация, игра конкурентов и закулисные склоки.

Напомним, 1 декабря состоялась 19-я отчетно-выборная Конференция петербургского РОДП «Яблоко». В рамках мероприятия был переизбран председатель РО, а также главы структурных подразделений. Петербургское издание «Фонтанка» позднее сообщило, что на прошедшей Конференции был избран член партии, который поведет кандидатов от «Яблока» на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. В роли ведущего выступит действующий парламентарий ЗакСа Борис Вишневский. Политические порталы, эксперты предполагают, что депутат попытается переизбраться. Но получится ли, покажет время.

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Автор: Петр Александров
#закс #вишневский #макаров

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