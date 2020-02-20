«Не теряйте берегов»: Макаров поставил зарвавшегося Вишневского на место на заседании ЗакСа

Спикер ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров жестко отчитал депутата Бориса Вишневского на заседании парламента 19 февраля за неподобающее поведение. Форма, в которой была высказана критика, свидетельствует о явном конфликте между политиками, который может негативно сказаться на намерении Вишневского переизбраться в парламент или выдвинуться в Госдуму в 2021 году.

Петербургский парламент 19 февраля провел рабочее заседание по обсуждению ряда законопроектов, предполагающих внесение поправок в законодательство города. Также перед депутатами с отчетом о деятельности полиции в районах в 2019 году выступил начальник регионального главка МВД Роман Плугин.

Макаров публично отчитал Вишневского

Участие в заседании представителя МВД оживило дискуссию, так как у политиков возникло много вопросов. Но в итоге дебаты трансформировались в ссору. Депутат ЗакСа Борис Вишневский, а также его коллеги не смогли задать Плугину свои вопросы, что вызвало острую реакцию «яблочника». Депутат в эмоциональной форме дал понять, что считает регламент заседания нарушенным, а саму беседу цензурированной.

На словесные выпады Вишневского обратил внимание спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Глава парламента в жесткой форме высказал критику представителю «Яблока» и своей риторикой дал понять, что политик перешел границы дозволенного.

«А теперь слушай меня внимательно! Ни разу не было за всю историю, хотя бы раз, чтобы кто-то что-то здесь сделал не так, не по регламенту — это первое», — начал свою речь Макаров.

Спикер Заксобрания отчитал Вишневского на глазах сидящих в зале политиков за «раскланивание» перед журналистами и «театральные постановки». Макаров также дал понять, что устал нянчиться с оппозиционерами, которые ведут себя как маленькие дети.

«Второе. Вопросы вы задаете. Так вы бежите, первым делом, сразу кланяетесь всем лицам, которых вы перечислили. Только задал вопрос, от страха упал в обморок после своего вопроса и как только он прозвучал при журналистах, бегом устремляетесь просить прощения за тот вопрос, который задали. Да вы можете в этом зале задавать все, что угодно. Вы заметили, что я дал вам время? Полторы лишних минуты. На десятом месте (по порядку выступающих — прим. ред.) вы оказались потому, что существует регламент», — заявил глава парламента.

Макаров выказал недовольство, что Вишневский постоянно требует к себе внимания, а мнения собственных коллег не учитывает:

«Вы всегда должны быть только на первом месте. Слово приоритетное должно быть задано только Вам. Это неправильно. А когда вы пытаетесь еще раз…. Я уже сказал одному из коллег — не теряйте берегов. Уж кого-кого, а вас здесь пестую, как маленьких детей. В пеленках несу трепетно. Остается только одно: взять бутылочку и еще пестовать здесь до конца, понятно?»

Признаки заката карьеры?

Жесткая риторика Макарова по отношению к Вишневскому, выраженная в унизительных сравнениях, переходах с уважительного «вы» на «ты» и готовность предоставить бутылку с соской показывает: депутат от «Яблока» утратил свой авторитет и перестал пользоваться уважением коллег. Возможно, между Макаровым и Вишневским имеется конфликт, который в неудобное время вышел в публичное поле. Также нельзя исключать, что отношение к депутату изменилось из-за накопившейся критической массы претензий. Вишневский фигурант множества скандалов, что наносит репутационный ущерб Заксобранию.

Какой бы ни была причина резкой критики Макарова, она явно дает понять одно: Вишневский не сможет без проблем переизбраться в ЗакС в 2021 году или стать депутатом Государственной думы на следующих выборах. Помешает подмоченная репутация, игра конкурентов и закулисные склоки.

Напомним, 1 декабря состоялась 19-я отчетно-выборная Конференция петербургского РОДП «Яблоко». В рамках мероприятия был переизбран председатель РО, а также главы структурных подразделений. Петербургское издание «Фонтанка» позднее сообщило, что на прошедшей Конференции был избран член партии, который поведет кандидатов от «Яблока» на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. В роли ведущего выступит действующий парламентарий ЗакСа Борис Вишневский. Политические порталы, эксперты предполагают, что депутат попытается переизбраться. Но получится ли, покажет время.