Путин потребовал от ФСБ обеспечить безопасность при праздновании 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин потребовал от ФСБ на высоком уровне обеспечить безопасность при праздновании 75-летия Победы. Об этом он заявил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ.

По словам Путина, он поручил ведомству обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России.

«Прежде всего имею в виду праздник 75-летия Победы», — заявил глава государства.

Указ о проведении Года памяти и славы в честь 75-летия Победы российский лидер Владимир Путин подписал в июле 2019 года. В документе содержится перечень 116 мероприятий, в список входит военный парад на Красной площади в Москве, который состоится 9 мая 2020 года.