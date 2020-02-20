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12:52   20 Февраля 2020
Россия

Путин потребовал от ФСБ обеспечить безопасность при праздновании 75-летия Победы

Путин потребовал от ФСБ обеспечить безопасность при праздновании 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин потребовал от ФСБ на высоком уровне обеспечить безопасность при праздновании 75-летия Победы. Об этом он заявил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ.

По словам Путина, он поручил ведомству обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России.

«Прежде всего имею в виду праздник 75-летия Победы», — заявил глава государства. 

Указ о проведении Года памяти и славы в честь 75-летия Победы российский лидер Владимир Путин подписал в июле 2019 года. В документе содержится перечень 116 мероприятий, в список входит военный парад на Красной площади в Москве, который состоится 9 мая 2020 года. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #фсб рф #75-летие победы

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