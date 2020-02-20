Продажи гормональных контрацептивов в России сократились на 7,3 процента за три года. Таковы данные компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

В частности, сообщается, что в 2017 году было продано 42,4 миллиона упаковок подобных препаратов, а в 2019-м — уже 39,3 миллиона. Чаще всего гормональные пероральные контрацептивы покупают жительницы Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской области, а также Краснодарского края. Меньше всего таких таблеток приобретают в НАО, на Чукотке, Алтае и в Калмыкии, а также в Карачево-Черкесии.

Директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отмечает, что в России порядка 12 процентов женщин репродуктивного возраста употребляют гормональные контрацептивы, и больше половины из них пьют таблетки для лечебных целей.

«Самым популярным способом контрацепции в России по-прежнему остается презерватив, его используют около 60 процентов дам репродуктивного возраста», — цитирует Любовь Ерофееву NEWS.ru.

По мнению врача, такие таблетки являются самым лучшим способом предохранения от нежелательной беременности, их эффективность близка к ста процентам, а у презерватива — лишь 80 процентов. Ерофеева говорит, что гормональные пероральные контрацептивы также оказывают положительное влияние на женский организм, но только в случае, если их принимать правильно и не нарушать схему. При этом стоит также обращать внимание на противопоказания, которые указаны в инструкции к таблеткам, отмечает медик.