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12:09   20 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове и кружит в небе между городами. Воздушное судно прилетело из Китая с десятками граждан Украины, но аэропорты страны не спешат их принимать.

Местные СМИ пишут, что самолет нарезает круги в небе над Харьковской областью, а аэропорты не дают разрешения на посадку. Воздушное судно совершило более 25 кругов, летая между Харьковом и Днепром. Журналисты сообщают, что в харьковском аэропорту появились медики в защитных костюмах, а на взлетно-посадочную полосу привезли три машины скорой помощи, там тоже дежурят врачи. Кроме того, в аэропорту находятся несколько автобусов. 

В Новых Санжарах местные жители вышли на митинг, протестуя против того, чтобы к ним привезли эвакуированных из КНР соотечественников. Люди возмущены, что прилетевшие из Китая украинцы будут находиться на карантине в местном госпитале в самом центре города. Жители настроены крайне агрессивно, некоторые даже вступили в конфликт с полицейскими. Правоохранители вызывают подкрепление.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #происшествия #чп #китай #коронавирус

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