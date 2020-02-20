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Три российские подлодки возглавили рейтинг субмарин, способных уничтожить мир

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11:34   20 Февраля 2020
Весь мир

Три российские подлодки возглавили рейтинг субмарин, способных уничтожить мир

Три российские подлодки возглавили рейтинг субмарин, способных уничтожить мир

Издание The National Interest опубликовало список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить мир. Три из них – российские.

Авторы статьи упомянули атомную подводную лодку проекта 955А «Борей-А», которая оснащена ракетами Р-30 «Булава» и признана «самой тихой российской субмариной с баллистическими ракетами». В материале говорится также о АПЛ проекта 887БДРМ «Дельфин», оснащенной баллистическими ракетами «Синева», и подлодке проекта 885М «Ясень», которые несут крылатые ракеты ЗМ-14 комплекса «Калибр».

Кроме того, журналисты напомнили об американских субмаринах «Огайо», которые поступили на вооружение ВМС США во время холодной войны, и отметили, что в 2020 году Штаты приступят к разработке АПЛ типа «Коламбия».

Аналогичный перечень самых грозных атомных подводных лодок The National Interest представлял дважды.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #апл #общество #весь мир

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