Три российские подлодки возглавили рейтинг субмарин, способных уничтожить мир

Издание The National Interest опубликовало список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить мир. Три из них – российские.

Авторы статьи упомянули атомную подводную лодку проекта 955А «Борей-А», которая оснащена ракетами Р-30 «Булава» и признана «самой тихой российской субмариной с баллистическими ракетами». В материале говорится также о АПЛ проекта 887БДРМ «Дельфин», оснащенной баллистическими ракетами «Синева», и подлодке проекта 885М «Ясень», которые несут крылатые ракеты ЗМ-14 комплекса «Калибр».

Кроме того, журналисты напомнили об американских субмаринах «Огайо», которые поступили на вооружение ВМС США во время холодной войны, и отметили, что в 2020 году Штаты приступят к разработке АПЛ типа «Коламбия».

Аналогичный перечень самых грозных атомных подводных лодок The National Interest представлял дважды.