Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

 Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»

Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»
Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

 Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО
Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

 Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции
Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

Песков рассказал о проработке саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии

 Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»

Журавлев назвал нонсенсом идею об амнистии фигурантов «московского дела»
Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами не может приземлиться в Харькове

 Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО
Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

 Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции
11:34   20 Февраля 2020
Весь мир

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

По словам профессора, были зафиксированы случаи, когда у излечившихся пациентов с отрицательным результатом теста на коронавирус, спустя некоторое время тест показывал положительный результат.

«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - отметил профессор.

Ситуацию медик объяснил несовершенством тестов и индивидуальными особенностями организма конкретных пациентов. На вопрос о вероятности повторного заболевания ответил, что возможно «вирус был не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител». В связи с этим, Чжао Цзяньпин предложил ввести карантин на 14 дней после выписки пациентов.

По состоянию на 20 февраля число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире сейчас составляет 75 727, большинство — в материковом Китае. Количество излечившихся – 16446, умерших - 2128.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#китай #общество #весь мир #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...