Китайские врачи обнаружили, что излечившиеся от коронавируса остаются носителями инфекции

По словам профессора, были зафиксированы случаи, когда у излечившихся пациентов с отрицательным результатом теста на коронавирус, спустя некоторое время тест показывал положительный результат.

«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - отметил профессор.

Ситуацию медик объяснил несовершенством тестов и индивидуальными особенностями организма конкретных пациентов. На вопрос о вероятности повторного заболевания ответил, что возможно «вирус был не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител». В связи с этим, Чжао Цзяньпин предложил ввести карантин на 14 дней после выписки пациентов.

По состоянию на 20 февраля число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире сейчас составляет 75 727, большинство — в материковом Китае. Количество излечившихся – 16446, умерших - 2128.