Ветеран Рыбаков не стал бы разговаривать с оскорбившим парад Победы Гудковым

Ветеран Великой Отечественной войны, прошедший Сталинград и Курскую битву, Василий Николаевич Рыбаков заявил, что не стал бы разговаривать с несостоявшимся депутатом Мосгордумы Дмитрием Гудковым. Ранее Гудков заявил, что парад Победы является «абсурдным», а сам праздник — «лежалое прошлое».

По словам Рыбакова, он бы не стал разговаривать с Гудковым, а просто бы развернулся и ушел. Ветеран говорит, что акция «Бессмертный полк» показывает, что людям не все равно на прошедшую войну, и именно на это он посоветовал обратить внимание неудавшемуся парламентарию.

Ветеран отметил, что в акции ежегодно участвуют тысячи человек, и на улицы они выходят не потому, что им не сидится дома, а потому что у них есть воспоминания о родственниках, погибших на войне.

«Как назвать то, что было тогда? Побоище? Нет! Это война! И не Гудкову это переименовывать или давать какие-то названия, потому что это война, которая имела большие потери, и мы скорбим об этих потерях», — цитирует Василия Рыбакова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ветеран отметил, что страна старается, чтобы таких войн больше не происходило.