Российские ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в РФ в октябре

Эпидемия коронавируса может начаться в России в октябре — во время второй волны. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Эксперт рассказал «Известиям», что первая волна заражения уже идет на спад. Это обусловлено сезонностью коронавирусов, которые активны с декабря по апрель. Если в скором времени в России не появятся инфицированные, то можно считать, что вирус обошел нашу страну стороной.

Вероятность того, что COVID-2019 исчезнет сам по себе, менее 50 процентов, подчеркнул Лукашев.

Напомним, жертвами коронавируса нового типа стали более двух тысяч человек. Заболели еще 75 тысяч. О первых случаях заражения стало известно в конце минувшего декабря в китайском Ухане.

В России выявлено два случая — люди были помещены в карантин и выздоровели.