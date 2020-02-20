Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Савин считает, что в России нужно ограничить доступ к Facebook и YouTube

Политолог Савин считает, что в России нужно ограничить доступ к Facebook и YouTube

 Российские ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в РФ в октябре

Российские ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в РФ в октябре

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Три российские подлодки возглавили рейтинг субмарин, способных уничтожить мир

Три российские подлодки возглавили рейтинг субмарин, способных уничтожить мир

 Плотный завтрак может помочь в борьбе с диабетом

Плотный завтрак может помочь в борьбе с диабетом

Политолог Савин считает, что в России нужно ограничить доступ к Facebook и YouTube

Политолог Савин считает, что в России нужно ограничить доступ к Facebook и YouTube

 Российские ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в РФ в октябре

Российские ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в РФ в октябре

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Три российские подлодки возглавили рейтинг субмарин, способных уничтожить мир

Три российские подлодки возглавили рейтинг субмарин, способных уничтожить мир

 Плотный завтрак может помочь в борьбе с диабетом

Плотный завтрак может помочь в борьбе с диабетом

11:05   20 Февраля 2020
Россия

Российские ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в РФ в октябре

Российские ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в РФ в октябре

Эпидемия коронавируса может начаться в России в октябре — во время второй волны. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Эксперт рассказал «Известиям», что первая волна заражения уже идет на спад. Это обусловлено сезонностью коронавирусов, которые активны с декабря по апрель. Если в скором времени в России не появятся инфицированные, то можно считать, что вирус обошел нашу страну стороной.

Вероятность того, что COVID-2019 исчезнет сам по себе, менее 50 процентов, подчеркнул Лукашев.

Напомним, жертвами коронавируса нового типа стали более двух тысяч человек. Заболели еще 75 тысяч. О первых случаях заражения стало известно в конце минувшего декабря в китайском Ухане.

В России выявлено два случая — люди были помещены в карантин и выздоровели.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#эпидемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...