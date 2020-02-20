Политолог Савин считает, что в России нужно ограничить доступ к Facebook и YouTube

Политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин уверен, что блокировка Facebook и YouTube в России позволит обезопасить страну от запрещенного контента. Эксперт говорит, что работа американских соцсетей на территории РФ должна быть ограничена, если она нарушает национальные законы.

По мнению Савина, существует несколько площадок, принадлежащих американским компаниям, которые распространяют «нежелательный» контент — это Facebook, Twitter и даже видеохостинг Youtube. Политолог говорит, что Россию только могут обвинять в том, что страна якобы использует Facebook и другие социальные сети для вмешательства в политические процессы в США и Европе, а сами они постоянно и методично нарушают закон.

«Ограничивать работу таких сервисов, как Facebook и YouTube в России нужно обязательно, потому что через них могут быть призывы к экстремистской деятельности, свержению конституционного строя, да все что угодно. Можно вспомнить события в Венгрии в 1956 году, когда "Радио Свобода" просто зачитывала методички, как делать "коктейль Молотова" и противодействовать правоохранителям. Сейчас все это идет через Twitter, Facebook и подобные площадки», — цитирует Леонида Савина Федеральное агентство новостей (ФАН).

Власти РФ должны требовать от компаний США неукоснительного соблюдения нашего законодательства по всем пунктам, а за несоблюдение — штрафовать и блокировать, уверен политический аналитик. Савин говорит, что штрафы должны быть многомиллионными, а блокировка — постоянной, только в таком случае американские соцсети будут считаться с Россией и перестанут нарушать закон.