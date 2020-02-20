Плотный завтрак может помочь в борьбе с диабетом

Ученые из Германии выяснили, что завтрак из высококалорийных блюд может помочь борьбе с ожирением и диабетом. Материал опубликован в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Исследователи провели трехдневный эксперимент, в котором участвовали 16 волонтеров. Их поделили на две группы — участники первой питались низкокалорийным завтраком (11 процентов суточной нормы) и высококалорийным (69 процентов) обедом, а во второй — наоборот. Затем их меняли местами. За день волонтеры ели одинаковое количество пищи.

Ученые считали выделяемую после еды энергию, уровень сахара в крови и анализировали данные анкеты, в которой участники оценивали уровень голода и аппетита.

Выяснилось, что в результате плотного завтрака и низкокалорийного ужина утром у человека вырабатывается в два с половиной раза больше тепла, чем вечером. Показатели концентрации глюкозы и инсулина в крови также снижались.

Ученые рекомендовали для профилактики ожирения и диабета диету, при которой утром на завтрак потребляется больше калорий, чем вечером.