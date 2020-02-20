ФСБ и МВД обнаружили четыре подпольных оружейных мастерских, которые обеспечивали 19 регионов страны. Как уточнили в ФСБ, по подозрению в причастности к созданию оружия задержаны 39 человек.

Все четыре мастерские были оснащены специализированным оборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов. В ходе проверки из незаконного оборота изъято 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. Среди них винтовки, автоматы, пистолеты, револьверы, пистолеты-пулеметы, осколочные гранаты, взрыватели, а также свыше трех тысяч патронов и 11 килограммов взрывчатых веществ. Также на месте нашли оборудование и комплектующие, сообщили в ФСБ.

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Сейчас все изъятое отправили криминалистам на исследование, по результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.