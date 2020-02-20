Два чиновника из Японии заразились коронавирусом на судне Diamond Princess, сообщают власти страны. Речь идет об одном представителе Минздрава Японии и сотруднике секретариата правительства.

В Минздраве Японии отметили, что оба чиновника находились на карантинном лайнере по рабочим обязанностям. После того, как судно накануне сняли с карантина, обоих госпитализировали, сейчас за их состоянием наблюдают медики. Также в среду, 19 февраля, пассажиры, не зараженные коронавирусом, покинули лайнер. Среди пассажиров заразились более 600 человек, у половины из них нет симптомов. Два пожилых пассажира скончались, они не являлись гражданами России, хотя россияне на корабле были, и среди них также есть заразившиеся.

Лайнер Diamond Princess с 5 февраля находился на 14-дневном карантине из-за коронавируса в порту Иокогамы. На борту было 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, среди которых 24 россиянина. Общее число зараженных на борту превысило 600 человек, погибли двое. Среди заболевших — двое россиян, муж и жена.

Накануне врач-эпидемиолог, профессор японского Университета Кобе Ивата Кэнтаро назвал ситуацию на круизном лайнере Diamond Princess ужасающей и сравнил ее со вспышкой лихорадки Эбола.