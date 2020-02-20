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10:14   20 Февраля 2020
Весь мир

Два чиновника из Японии заразились коронавирусом на судне Diamond Princess

Два чиновника из Японии заразились коронавирусом на судне Diamond Princess

Два чиновника из Японии заразились коронавирусом на судне Diamond Princess, сообщают власти страны. Речь идет об одном представителе Минздрава Японии и сотруднике секретариата правительства. 

В Минздраве Японии отметили, что оба чиновника находились на карантинном лайнере по рабочим обязанностям. После того, как судно накануне сняли с карантина, обоих госпитализировали, сейчас за их состоянием наблюдают медики. Также в среду, 19 февраля, пассажиры, не зараженные коронавирусом, покинули лайнер. Среди пассажиров заразились более 600 человек, у половины из них нет симптомов. Два пожилых пассажира скончались, они не являлись гражданами России, хотя россияне на корабле были, и среди них также есть заразившиеся. 

Лайнер Diamond Princess с 5 февраля находился на 14-дневном карантине из-за коронавируса в порту Иокогамы. На борту было 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, среди которых 24 россиянина. Общее число зараженных на борту превысило 600 человек, погибли двое. Среди заболевших — двое россиян, муж и жена.

Накануне врач-эпидемиолог, профессор японского Университета Кобе Ивата Кэнтаро назвал ситуацию на круизном лайнере Diamond Princess ужасающей и сравнил ее со вспышкой лихорадки Эбола.

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #япония #чп #коронавирус

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