Видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане появилось в Сети

Следственный комитет России опубликовал видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета Ан-2 в Магадане.

На ролике видно, что самолет сильно деформирован, винт погнут. При этом пассажирские сидения в салоне повреждены, а в кабине пилота лежит снег.

Инцидент произошел утром 20 декабря.

Напомним, Ан-2 упал во время взлета. На борту находились 14 человек, семеро пострадали. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна. Пилотов, совершивших жесткую посадку, отправят на освидетельствование.