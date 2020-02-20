СМИ сообщили, что стрелок в Ханау оставил видеообращение, где объяснил свой поступок

Немецкое издание Bild в четверг утром сообщает, что предполагаемый стрелок, атаковавший минувшей ночью две кальянные и букмекерскую контору в городе Ханау, оставил видеозапись, в которой признался в совершении преступления и объяснил свои мотивы.

«По информации, предполагаемый преступник оставил письменное признание в совершении преступления и видео с признанием», — пишет таблоид, не приводя подробностей того, что содержалось в видеозаписи.

Напомним, в ночь на четверг мужчина, личность которого не установлена до сих пор, открыл стрельбу последовательно в двух кальянных и в букмекерской конторе, убив девять человек и ранив пятерых. Позже полиция Ханау обнаружила в одном из жилых домов тела двух мужчин, в том числе предполагаемого стрелка.

Город Ханау находится на расстоянии всего 20 километров от финансовой столицы Европы – Франкфурта-на-Майне, где расположен один из крупнейших европейских аэропортов.