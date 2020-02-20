Роскачество обновило рейтинг ликерных вин из российского винограда

Роскачество составило рейтинг ликерных вин из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России». Об этом говорится в сообщении организации в четверг, 20 февраля.

Отмечается, что для оценки дегустационной комиссией эксперты закупили 50 образцов алкоголя. В рейтинг из них вошло 35 вин. В прошлом году закупщики Роскачества приобрели 31 образец, а в рейтинг вошло 29.

Наибольшее количество вин для исследования дал Крым, отметили в Роскачестве. В «Винный гид России» вошли все типы ликерных вин: красные, белые, розовые. Сортовой состав винограда также разнообразен: помимо различных типов муската, эксперты выделяют кокур белый, а также красные автохтоны эким кара и джевад кара.

Эксперт также отметили потенциал вина из автохтонных сортов винограда, традиционно использовавшихся в Дагестане (нарма, гюляби, аг узюм), несмотря на то, что некоторые из них практически утрачены.